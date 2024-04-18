Saadet Partisi'nde Genel Başkan değişiyor mu?

Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi Başkanlığını bırakmaya karar verdiği iddiası Gazeteci Sinan Burhan'a ait. Burhan, partide yeni genel başkanı seçmek için sürecin önümüzdeki günlerde başlayacağını öne sürdü.

Saadet Partisi'nde Genel Başkan değişiyor mu?
Editör: Yağmur Biçen
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Gazeteci Sinan BurhanTV 100’de yayınlanan Taksim Medyanı programına konuk oldu. Burhan, programda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun görevini bırakacağını iddia etti.


Burhan, genel başkan değişikliği sürecinin önümüzdeki günlerde önce Genel İdare Kurulu daha sonra “Ak Sakallılar” olarak adlandırdığı Yüksek İdare Kurulu’nun toplanmasıyla başlayacağını iddia etti.

Sinan Burhan, Birol Aydın, Mesut Doğan, Mahmut Arıkan, Ömer Ayhan isimlerinin aday olarak sivrildiğini belirtti.

Bu dört isim arasında ise Ömer Ayhan ve Mahmut Arıkan isimlerinin öne çıktığını öne sürdü.

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