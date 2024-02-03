Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklıyor

Vatan Partisi, yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Binin üzerinde kadroyla hazırlanan Vatan Partisi Yerel Seçim Bildirgesi 4 Şubat Pazar günü açıklanacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de katılacağı basın açıklaması saat 14.00'te Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Toplantıda Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da açıklanacak. Öte yandan Vatan Partisi Bursa ve Denizli'de de aday tanıtım törenlerini yaptı. Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, Büyükşehir ve 6 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Enver Yılmaz oldu. Denizli'de de adaylar kamuoyuna duyuruldu. Vatan Partisi Denizli Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Çobanoğlu gösterildi.