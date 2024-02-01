Vatan Partisi seçim bildirgesi hazır: "Sistem kaldırımlarla uğraşın diyor"

Perinçek, "Yerel yönetimler bizde her zaman Cumhuriyeti temsil eden, milli demokratik devrimi temsil eden, milli hükümeti temsil eden merkezi hükümetin yönlendirmesi ve denetimi altında kalacaktır ve kalmalıdır" dedi.

"BU SEÇİMLERDE DEVRİMCİ KARARLILIĞA, DEVRİMCİ ÇÖZÜMLERE MECBURUZ"

Vatan Partisi, Merkez Karar Kurulu'nu genişletilmiş olarak topladı. Çevrimiçi bağlantı ile yapılan toplantıya 1000'i aşkın kadro katıldı. Yerel seçim bildirgesine son halini verildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, devrimci çözümlere vurgu yaptı.

- Yerel yönetimlerdeki çözümle, Türkiye'nin güvenlik, başı dik yaşama, bağımsızlık çözümleri arasında tam bir beraberlik var.

Perinçek, sistemin dikkatleri bilinçli olarak yerel çözümlere yönelttiğini söyledi:

- Sistem bizi Türkiye çapında çözümlerden, devrimci çözümlerden uzaklaştırmaya soyutlamaya çalışıyor. Siz yerel yönetimler çapında İstanbul'un kaldırımlarıyla uğraşın, Niğde'nin elma bahçeleriyle uğraşın. Dikkatinizi yerel çözümlere yöneltin diyen bir anlayış var.

Depreme gerçeğine dikkat çeken Perinçek, çözümün belediyelerde değil, devrimci çözümlerle gelebileceğini söyledi, Türkiye karara gidiyor dedi ve ekledi:

- Türkiye deprem ülkesi diyoruz. Depremlerle ilgili sorunu Hatay Belediyesiyle, Maraş Belediyesiyle, İstanbul Belediyesiyle çözmek mümkün değil. Orada da devrimci çözümlere ve Türkiye ölçeğinde çözümlere mecbur ve muhtacız. Türkiye bir karara doğru gidiyor. Bu karar sistemle hesaplaşma kararı olacak.

Vatan Partisi son hali verilen yerel seçim bildirgesini ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını 4 Şubat Pazar günü saat 14.00'te Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıklayacak.