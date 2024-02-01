İstanbul'a neden kar yağmıyor?
İstanbul için defalarca kar uyarısı yapıldı. Ancak, şehrin iç kesimlerine kar yağmadı. Uzmanlar kentteki yoğun bina, rekor sayıdaki araç ve kenti çevreleyen denizin “Isı Adası Bölgesi" oluşturması nedeniyle karın yağmadığını belirtiyor. Kar yağışı için şubat ayının ikinci haftasına işaret ediliyor.
İstanbul’un çevresi beyaz örtüyle kaplanırken, yağdı yağacak denilen kar iç kesimlerde bir türlü düşmedi.
Megakentin komşularında kar etkili olurken İstanbullular kara hasret kaldı.
İstanbul Aydın Üni-Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir karın yağmamasının nedeninin Isı Adası oluşumuna bağlıyor. Peki Isı Adası nedir? Isı adası etkisi, kentsel alanlardaki sıcaklıkların, uzak bölgelerdeki sıcaklıklardan 2 ila 5 derece daha yüksek olmasına neden olan bir olaydır.
Karın yağması için şubat ayının ikinci haftasına işaret ediliyor.