İstanbul'a neden kar yağmıyor?

İstanbul’un çevresi beyaz örtüyle kaplanırken, yağdı yağacak denilen kar iç kesimlerde bir türlü düşmedi.



Megakentin komşularında kar etkili olurken İstanbullular kara hasret kaldı.



İstanbul Aydın Üni-Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir karın yağmamasının nedeninin Isı Adası oluşumuna bağlıyor. Peki Isı Adası nedir? Isı adası etkisi, kentsel alanlardaki sıcaklıkların, uzak bölgelerdeki sıcaklıklardan 2 ila 5 derece daha yüksek olmasına neden olan bir olaydır.



Karın yağması için şubat ayının ikinci haftasına işaret ediliyor.





