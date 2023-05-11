Vatan Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Yalanlarınız sökmez"

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası Rusya'yı hedef alan bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, kaset kumpasının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun o açıklamasına tepki Vatan Partisi'nden geldi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Kılıçdaroğlu'na "Ruslar mı sizi Cumhurbaşkanı yapmak istiyor?" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:

- Cumhurbaşkanı olmanızı isteyenler bu kasetleri paylaştı. Kasetler İnce'nin istifası için değil,sizin Cumhurbaşkanlığınız için çıkarıldı. Atlantik Sisteminin kasetleriyle işbirliğiniz ezeli... Yalanlarınız sökmez.