Vatan Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Yalanlarınız sökmez"
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. Bursalı, "Atlantik Sisteminin kasetleriyle işbirliğiniz ezeli... Yalanlarınız sökmez" ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası Rusya'yı hedef alan bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, kaset kumpasının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun o açıklamasına tepki Vatan Partisi'nden geldi.
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Kılıçdaroğlu'na "Ruslar mı sizi Cumhurbaşkanı yapmak istiyor?" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:
- Cumhurbaşkanı olmanızı isteyenler bu kasetleri paylaştı. Kasetler İnce'nin istifası için değil,sizin Cumhurbaşkanlığınız için çıkarıldı. Atlantik Sisteminin kasetleriyle işbirliğiniz ezeli... Yalanlarınız sökmez.
Sayın Kılıçdaroğlu— Özgür Bursalı (@ozgurbursali) May 11, 2023
Ruslar mı sizi Cumhurbaşkanı yapmak istiyor?
Cumhurbaşkanı olmanızı isteyenler bu kasetleri paylaştı.
Kasetler İnce'nin istifası için değil,sizin Cumhurbaşkanlığınız için çıkarıldı.
Atlantik Sisteminin kasetleriyle işbirliğiniz ezeli... Yalanlarınız sökmez. https://t.co/2Bd6UhN8Y2