Vatan Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Yalanlarınız sökmez"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. Bursalı, "Atlantik Sisteminin kasetleriyle işbirliğiniz ezeli... Yalanlarınız sökmez" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Yalanlarınız sökmez"
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Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası Rusya'yı hedef alan bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, kaset kumpasının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun o açıklamasına tepki Vatan Partisi'nden geldi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Kılıçdaroğlu'na "Ruslar mı sizi Cumhurbaşkanı yapmak istiyor?" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:

- Cumhurbaşkanı olmanızı isteyenler bu kasetleri paylaştı. Kasetler İnce'nin istifası için değil,sizin Cumhurbaşkanlığınız için çıkarıldı. Atlantik Sisteminin kasetleriyle işbirliğiniz ezeli... Yalanlarınız sökmez.
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