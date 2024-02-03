Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı! AK Parti ile ittifak yapacaklar mı?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ittifak kararını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı! AK Parti ile ittifak yapacaklar mı?
Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı! AK Parti ile ittifak yapacaklar mı?
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne ittifaksız gireceklerini, Ankara, İstanbul ve İzmir’de aday çıkaracaklarını açıkladı. Erbakan, "Milletimiz Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimlerde ittifak yapmasını istemiyor." ifadelerini kullandı. 

YENİDEN REFAH PARTİSİ ÜÇ BÜYÜK İLDE ADAY ÇIKARTACAK

Genel seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı alan Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlere ayrı giriyor. Partinin lideri Fatih Erbakan, milletin ve teşkilatların ittifak istemediğini söyledi:

- Milletimiz ittifak yapmamızı istemiyorlar. Halbuki 14 Mayıs’ta milletimiz Yeniden Refah Partisi’nin fedakarlık yaparak Cumhur İttifakı’nın içinde yer aldı. Teşkilatlarımız bu seçimlerde ittifak içinde yer almamızı istemiyor.

Erbakan, “Bugün Türkiye’nin en hızlı büyüyen, en dinamik, en canlı partisi. Bunu nereden biliyoruz? Birbirinden kıymetli favori belediye başkan adaylarımızla seçimlere giriyoruz. Şanlıurfa’da, Elazığ’da, Samsun’da, Kocaeli’nde iddialıyız” dedi.

Cumhur İttifakı’nı eleştiren Erbakan ittifak yapmayacaklarını şöyle açıkladı:

- Özellikle bir ittifakın, Cumhur İttifakı’nın içinde yer alıp almayacağımız merak ediliyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde YRP olarak kendi amblemimizle Cumhur İttifakı’nın içinde yer aldık. Ülkemizin sadakatini düşündüğümüz için yer aldık. Milletimizin bizden beklentisi de bu yöndeydi. Kendi düşüncelerimizi bir kenara bıraktık. Adaylığımızı açıklamamıza rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayrına çekildik. Mutabakat metnimizi ortaya koyduk, ilkelerimizden taviz vermeyeceğimizi ortaya koyduk. Ancak maalesef 14 Mayıs seçimlerinde ortaya koyduğumuz mutabakat metninin tersi ortaya konulmuştur. Milyonlarca emeklinin içinde bulunduğu durum, mutabakat metnine uyulmadığını görüldü. Bu seçimin 14 Mayıs seçiminden çok farklı olduğunu gördük. Milletimiz ittifak yapmamızı istemiyorlar. Halbuki 14 Mayıs’ta milletimiz Yeniden Refah Partisi’nin fedakarlık yaparak Cumhur İttifakı’nın içinde yer aldı. Teşkilatlarımız bu seçimlerde ittifak içinde yer almamızı istemiyor.
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