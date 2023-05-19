Yurt dışında oy verme işlemi ne zaman? Hangi tarihlerde oy verilebilir? Yurt dışında son oy verme tarihi ne zaman?
Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başlıyor. Peki yurt dışında oy verme işlemi ne zaman? Hangi tarihlerde oy verilebilir? Yurt dışında son oy verme tarihi ne zaman? İşte detaylar...
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Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması yapılacak. Cumhurbaşkanı Seçimi için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri de başlıyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuracak.
Peki yurt dışında oy verme işlemi ne zaman? Hangi tarihlerde oy verilebilir? Yurt dışında son oy verme tarihi ne zaman? İşte detaylar...
YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN? HANGİ TARİHLERDE?
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs tarihine kadar sürecek.