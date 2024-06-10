A Milli Takım'ın Polonya karşısındaki 11'i belli oldu

Türkiye Euro 2024 öncesi son provasında Polonya ile karşılaşıyor. Milli Takım'ın ilk 11'leri de belli oldu.

A Milli Takım'ın Polonya karşısındaki 11'i belli oldu
Editör: Yağmur Biçen

Euro 2024 şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım son provasını Polonya karşısında yapıyor. 

Başkent Varşova'da PGE Narodowy Stadı'nda yapılacak hazırlık mücadelesi TSİ 21.45'te başlıyor. TRT'den naklen yayınlanacak olan müsabakanın hakemi ise Balazs Berke.

A MİLLİ TAKIM İLK 11'İ ŞÖYLE;


Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakçı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan, Orkun, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy.

Tarihin en gizemli yapıları: Dünyanın dört bir yanından bilinmeyen harikalarTarihin en gizemli yapıları: Dünyanın dört bir yanından bilinmeyen harikalarDünya
# milli takım # ilk 11
Çok Okunanlar
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bankalar harekete geçti
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bankalar harekete geçti
Doları olanlar dikkat! 6 liralık değişiklik mi geliyor?
Doları olanlar dikkat! 6 liralık değişiklik mi geliyor?
Mourinho eski yıldızını Fenerbahçe'ye getiriyor!
Mourinho eski yıldızını Fenerbahçe'ye getiriyor!
Harvard Üniversitesi açıkladı: "Dünyada gizlice yaşayan uzaylılar olabilir"
Harvard Üniversitesi açıkladı: "Dünyada gizlice yaşayan uzaylılar olabilir"
Emekliye yüzde 50 zam: Hesaplara yatmaya başladı
Emekliye yüzde 50 zam: Hesaplara yatmaya başladı
Öne Çıkanlar Avrupa Parlementosu seçimlerini Amerikancılar kaybetti! Le Pen Avrupa'yı salladı | ULUSAL HABER Avrupa Parlementosu seçimlerini Amerikancılar kaybetti! Le Pen Avrupa'yı salladı | ULUSAL HABER Evlilik hayalleri şimdi daha zor! Artık o da ücretli... Evlilik hayalleri şimdi daha zor! Artık o da ücretli...