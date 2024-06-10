A Milli Takım'ın Polonya karşısındaki 11'i belli oldu
Türkiye Euro 2024 öncesi son provasında Polonya ile karşılaşıyor. Milli Takım'ın ilk 11'leri de belli oldu.
Euro 2024 şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım son provasını Polonya karşısında yapıyor.
Başkent Varşova'da PGE Narodowy Stadı'nda yapılacak hazırlık mücadelesi TSİ 21.45'te başlıyor. TRT'den naklen yayınlanacak olan müsabakanın hakemi ise Balazs Berke.
A MİLLİ TAKIM İLK 11'İ ŞÖYLE;
Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakçı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan, Orkun, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy.
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