Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a PFDK'dan Ceza!

PFDK, Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç ile Trabzonspor kulübü başkanı Ertuğrul Doğan'a 45'er gün hak mahtumiyetinin yanı sıra çeşitli miktarlarda para cezaları verdi.

Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a PFDK'dan Ceza!
Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a PFDK'dan Ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 4 kulübün başkanına ceza verdi.

Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a PFDK'dan Ceza!

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a ise 45 gün hak mahrumiyeti ve iki farklı ihlalden dolayı toplam 410 bin lira para cezası kesti.

Kurul, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya 200'er bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Kulüplere Cezalar

Disiplin Kurulu, 4 farklı kulübe de para cezaları verdi.

Kurul, Fenerbahçe'ye 2 farklı ihlalden toplam 329 bin lira, Beşiktaş ile Trabzonspor'a 200'er bin lira, Yukatel Adana Demirspor'a ise 60 bin lira ceza uyguladı.

PFDK, Fenerbahçe antrenörlerinden Sercan Terzioğlu'na 39 bin lira, Adana Demirspor antrenörlerinden Serkan Damla'ya bir maç men ve 39 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, ayrıca Adana Demirsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartları bir sonraki iç saha maçı için bloke etti.

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# pfdk # ali koç # Ertuğrul Doğan
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