Sabah'tan Samet Yüksel'in haberine göre sarı-lacivertli yönetim 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı oyuncunun kontratını uzatmak istiyor.

Osayi Samuel'e Zam Yolda!

Kanarya'dan yıllık 600 bin euro kazanan Osayi'nin maaşına zam yapılacağı ve 3 yıl daha kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attırılacağı da ifade edildi.

Öte yandan Avrupa'dan 25 yaşındaki oyuncuya ilgi de bulunuyor. Ligue 1 ekiplerinden Rennes, oyuncuyu yakından takip ediyor.