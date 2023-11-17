Osayi Samuel'e Zam Yolda!

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte performansını artıran Bright Osayi-Samuel'le masaya oturmaya hazırlanıyor. Yönetim oyuncunuh maaşına zam yapmayı planlıyor.

Osayi Samuel'e Zam Yolda!
Osayi Samuel'e Zam Yolda!

Sabah'tan Samet Yüksel'in haberine göre sarı-lacivertli yönetim 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı oyuncunun kontratını uzatmak istiyor.

Osayi Samuel'e Zam Yolda!

Kanarya'dan yıllık 600 bin euro kazanan Osayi'nin maaşına zam yapılacağı ve 3 yıl daha kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attırılacağı da ifade edildi.

Öte yandan Avrupa'dan 25 yaşındaki oyuncuya ilgi de bulunuyor. Ligue 1 ekiplerinden Rennes, oyuncuyu yakından takip ediyor.

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