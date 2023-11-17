Osayi Samuel'e Zam Yolda!
Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte performansını artıran Bright Osayi-Samuel'le masaya oturmaya hazırlanıyor. Yönetim oyuncunuh maaşına zam yapmayı planlıyor.
Sabah'tan Samet Yüksel'in haberine göre sarı-lacivertli yönetim 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı oyuncunun kontratını uzatmak istiyor.
Osayi Samuel'e Zam Yolda!
Kanarya'dan yıllık 600 bin euro kazanan Osayi'nin maaşına zam yapılacağı ve 3 yıl daha kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attırılacağı da ifade edildi.
Öte yandan Avrupa'dan 25 yaşındaki oyuncuya ilgi de bulunuyor. Ligue 1 ekiplerinden Rennes, oyuncuyu yakından takip ediyor.