Galatasaray'da Sağ Bek Operasyonu!
Sacha Boey'e Avrupa devlerinin ilgisinin artması, sarı-kırmızılıları harekete geçirdi. Galatasaray'ın sağ bekteki istikrarlı ismi Sacha Boey, Avrupa devlerini peşine taktı.
Milliyet'ten Metin Karabaş'ın haberine göre 23 yaşındaki oyuncuya gelen ilgiler sarı-kırmızılıları da harekete geçirdi.
Galatasaray'da Sağ Bek Operasyonu!
Boey'in yeni sözleşme görüşmelerini durdurması ve yaz aylarında ayrılma ihtimali, Cimbom'u sağ bek arayışına sevk etti. Scout ekibinin hazırlayacağı oyuncu havuzunda teknik ekibin onayladığı isimler için harekete geçilecek.
Bu sezon Galatasaray'da 22 maça çıkan Fransız oyuncu, 1 gol katkısı verdi.