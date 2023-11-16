Fenerbahçe'de Hedef Pape Gueye! Sarı-Lacivertliler Gözünü Orta Saha Transferine Dikti!

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki ora saha Pape Gueye'nin şartlarını araştırıyor. Fenerbahçe orta saha transferine kesin gözüyle bakıyor.

Fenerbahçe'de Hedef Pape Gueye! Sarı-Lacivertliler Gözünü Orta Saha Transferine Dikti!
Fenerbahçe'de Hedef Pape Gueye! Sarı-Lacivertliler Gözünü Orta Saha Transferine Dikti!

Fenerbahçe’nin ocakta orta saha transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de Hedef Pape Gueye!

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, yönetimden öncelikli olarak Pape Alassane Gueye'yi istiyor. Marsilya’da forma giyen Senegalli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Haberde yönetimin Pape Gueye’nin şartlarını araştırmaya başladığı ifade edildi.

24 yaşındaki futbolcu alt yaş kategorilerinde Fransa’nın formasını giydikten sonra A Milli Takım tercihini Senegal’den yana yaptı. Gueye geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Sevilla’da geçirdi.

Fenerbahçe'de Hedef Pape Gueye! Sarı-Lacivertliler Gözünü Orta Saha Transferine Dikti! - Resim : 1

FIFA, Gueye'ye Marsilya transferinde tespit ettiği usulsüzlük nedeniyle 4 ay men cezası vermişti. 24 yaşındaki futbolcu bu nedenle bu sezon şu ana kadar forma giyemedi ancak cezası 7 Aralık’ta sona erecek.

Fenerbahçe forvet hattı için de Timo Werner'i gündemine aldı.

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