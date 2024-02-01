Anadolu Efes'te Erdem Can dönemi sona erdi!

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan ve hayal kırıklığı yaratan Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can ile yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili kulüpten açıklama da yapıldı. Yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 18 maçta aldığı 15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle topladığı 33 puanla zirvede yer alıyor.