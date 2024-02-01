Galatasaray, Serge Aurier ile anlaştı!

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile büyük bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor.

Ligin ilk yarısında Angelino ile yola devam etmeme kararı alan ve sol bek arayışlarına başlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanmış ve başarılı sağ bek Sacha Boey için Bayern Münih'ten transfer teklifi gelmişti. Yapılan görüşmeler neticesinde 30 milyon euro bonservis karşılığında Boey'in Alman devine transfer olmasının ardından sarı-kırmızılı yönetim sağ bek transferi için de düğmeye bastı.

Başta Rennes forması giyen Lorenz Assignon ve Roma forması giyen Zeki Çelik gibi isimlerle transfer için temaslarını sıklaştıran Galatasaray, aradığı sağ beki İngiltere'de buldu.

GALATASARAY AURIER'İ KADROSUNA KATIYOR

Galatasaray'ın transfer etmek için görüştüğü isimlerden biri de İngiltere'de Premier Lig'de Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier oldu.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray 13 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek ile anlaşmaya vardı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Serge Aurier'in avukatı ve temsilcisinin sözleşme şartlarını netleştirmek ve resmi imza için İstanbul'a geleceklerini açıkladı. Sabuncuoğlu ayrıca, sarı-kırmızılıların Aurier transferi için herhangi bir transfer bedeli ödemeyeceği bilgisini paylaştı.

Serge Aurier, bu sezon Nottingham Forest formasıyla ligde 12 maça çıktı ve 2 asist yaptı. Aurier kariyerinde Lens, Toulouse, PSG, Tottenham ve Villarreal takımlarında da forma giydi.