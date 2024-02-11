Barış Alper Yılmaz, Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı ve Dünya Fair Play Konseyi Başkan Yardımcısı Erdoğan Arıpınar, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan Arıpınar, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın, Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildiğini açıkladı.

Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray-RAMS Başakşehir maçında korner kararı veren hakem Cihan Aydın'ı topun kendisinden çıktığı yönünde uyarmıştı.

Erdoğan Arıpınar, örnek davranışından dolayı sarı-kırmızılı futbolcuyu da kutladı.