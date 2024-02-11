Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti! Sarı-kırmızılılar zirvede hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'de heyecan 25. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Zirvede Galatasaray ile Fenerahçe arasında büyük bir şampiyonluk yarışı yaşanırken, Galatasaray zorlu maçta sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı.

45 bin 811 taraftar önünde oynanan maça etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, Barış Alper Yılmaz'ın 25, Dries Mertens'in 31. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Galatasaray, mücadeleyi 3 puanla kapatan taraf oldu.

Galatasaray bu galibiyetle, ligdeki galibiyet sayısını 21'e yükseltti. Üç de beraberliği olan Galatasaray, puanını 66'ya çıkardı. Haftaya Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada giren "Cimbom" maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

RAMS Başakşehir ise bu sezon Süper Lig'de 10. kez mağlup oldu ve 33 puanda kaldı.

BARIŞ ALPER GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 24. Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti.

Barış Alper, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 mücadelede gol sevinci yaşayamazken, Türkiye Kupası'ndaki 2 müsabakada 1 kez skor buldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerden bir diğerini atan Dries Mertens ise bu sezon Trendyol Süper Lig'de 23. karşılaşmada 4. kez gol sevinci yaşadı. Belçikalı futbolcu, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki 11 müsabakada 2 kez ağları sarsmayı başardı.

NELSSON OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, maçın 59. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Tete'ye bıraktı.

Bu değişikliğin ardından maça sağ açık olarak başlayan Barış Alper Yılmaz sağ beke, sağ bek olarak başlayan Kaan Ayhan ise sol stopere geçti.

LİGDE 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'deki kaybetmeme serisi 13 maça yükseldi. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

RAMS PARK'TA 30 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 30 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 30 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ise sahasında oynadığı 13. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

MAÇ SONU ÜÇLÜSÜ CİRO'DAN

Karşılaşmanın sonunda galibiyet üçlü tezahüratını Dries Mertens'in minik oğlu Ciro yaptırdı.

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarı yanlarında çocuklarıyla selamladı. Bu sırada Mertens'in 2 yaşındaki oğlu Ciro öne çıktı. Taraftarların isteğiyle üçlü tezahüratını Ciro ile Mertens başlattı. Taraftarlar daha sonra Fernando Muslera ve Davinson Sanchez'in çocuklarını da tribüne çağırdı.

OKAN BURUK'TAN MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Park'ta 2-0 kazandıkları RAMS Başakşehir maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın ikinci yarısındaki performanslarının kendisini mutlu etmediğini aktaran Buruk, "Maça başlangıcımız, Galatasaray'a, taraftarımıza ve stadımıza yakışır bir şekildeydi. İlk yarının sonuna kadar coşkulu oynadık. Önde yaptığımız baskılar, oyun kurmamız, topa sahip olmamız ve ataklarımızla çok iyi bir ilk yarı geçirdik. Karşılığında da 2-0'lık sonuç aldık. İkinci yarıdan çok mutlu olmadım. Oyun olarak ilk yarının altında kaldık. Daha az ürettik ve rakibe kalemize gelme şansı verdik. Bu da mutlu olmadığımız dönemdi. Bir sonraki maç için daha iyi olmak ve daha iyisini yapmak zorundayız. Topa sahip olma, attığımız şutlar, girdiğimiz pozisyon ve atılan goller bakımından üstündük. Hak ettiğimiz bir galibiyet kazandık." diye konuştu.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edeceklerini hatırlatan 50 yaşındaki teknik adam, "Çok önemli bir Avrupa maçımız var. Galatasaray'ın genlerindeki Avrupa başarısını hayata geçirmek istiyoruz. Aynı istek ve arzuyu sahada bizim, tribünde de taraftarımızın göstermesiyle Sparta Prag'a karşı da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakatlanarak oyundan çıkan Victor Nelsson'un durumuyla ilgili bilgi veren Buruk, "Çok önemli bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Maçtan sonra doktorumuzla konuştuk. İnşallah maç gününe kadar yetişeceğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

OKAN BURUK'TAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Süper Lig'de kalan maçların hepsini kazanıp şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Oyuncularına hedef olarak tüm maçları kazanmayı belirlediğini dile getiren Buruk, "İki takım da kazanıyor ama ligde ne olacağı belli değil. Ana düşüncemiz puan farkıyla öne geçebilmek. Bütün maçlarımızı kazandığımız takdirde şampiyon oluyoruz. Bu bizim için hedef. Bu hedefi hep oyuncularımın önüne koyuyorum. İkinci yarı başladıktan sonra 6 maç üst üste kazandık. Bundan sonra da kazanarak devam etmek istiyoruz. Futbolun içinde kimin puan kaybedeceği belli olmaz ama hedefimiz kazanarak ilerlemek. Genel averaja kalıp kalmayacağını bilemem. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz lazım. Bugün çok net pozisyonlara girdik. Bunun daha iyisini yapabilecek güçteyiz. Daha çok pozisyon üretip, gol atmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yavaş yavaş kendisini bulacağını söyledi. Icardi'nin ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın etkisinde olduğunu aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Golcü futbolcular, santrforlar beslenmek ister. Pozisyonu bazen arkadaşları hazırlar bazen kendileri. Uzun zaman gol atmayan forvetlerin mutsuz olması normal. Kendisi oyun içinde planımıza destek verdi, çalıştı. Ancak ceza sahası içinde net pozisyonlar gelmedi. Bizim ona daha çok top getirmemiz lazım. Ayrıca henüz fiziksel olarak yüzde 100'ünde değil. Yavaş yavaş kendini buluyor. Önemli bir sakatlık geçirdi, o şekilde oynadı. Yavaş yavaş maksimumuna gelecek. Ayağında ağrıları daha az ama iğnesiz oynayabiliyor. Yüzde 100 iyileşmesi için 2-3 ay süre geçirip dinlenmesi gerekiyordu. Bu bölümde hep takımın yanında. İğnesiz oynamaya başladı. Bu onun gelişimini gösteriyor. Fiziksel olarak daha yukarı çıkacak.

Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın performansını da överek, şunları kaydetti:

- Oynadıkça öz güveni yukarı çıkıyor. Fiziksel olarak da gelişiyor. Savunmada süre vermemiz Barış'a oynama devamlılığı kazandırdı. Hem hücumda hem de savunmada rahat bir şekilde kullanıyoruz. Fiziksel olarak avantajını iyi kullanıyor. Bitiriciliği iyi. Birçok yerde kullanıyoruz. Bence öz güveni yukarı çıktı. Ondan sonra da gol ve asist üretme sayısı arttı. Daha iyisini yapacak potansiyele sahip. Onun gelişiminden mutluyum.

Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens'in geleceğiyle ilgili, "Mertens önemli bir karakter. Sadece futbolculuğu değil aldığı rol önemli. Çok akıllı bir futbolcu. Sezon sonu tek düşüncemiz şampiyonluk. Farklı bir şey konuşmadık. Ne yapacağını bilmiyorum. Ancak taraftarımız ve biz onunla olmaktan mutluyuz. Takıma önemli hizmet ediyor. Kalan süre içinde şampiyonluk yolunda önemli rol alacak." diyerek sözlerini tamamladı.