Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan! Sarı-lacivertliler sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Haftaya 63 puan ve averajla lider olarak giren Fenerbahçe, Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i mağlup etmesinin ardından maç eksiğiyle 2. sıraya geriledi.

Sarı-lacivertliler, ligin 25. haftasında bugün sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.

Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle 1-0 kazanmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK BULUNUYOR

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Joshua King'in, Alanyaspor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de eksik olan bir diğer oyuncu.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ve Alexander Djiku ise sarı kart sınırında bulunuyor. Batshuayi ve Djiku, Alanyaspor karşısında forma giyip kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

BECAO UZUN SÜRE SONRA SAHALARA DÖNÜYOR

Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan ve form tutan Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor. Brezilyalı oyuncu bugün forma giymesi durumunda 105 gün sonra sahaya çıkmış olacak.

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim 2023 tarihinde oynanan Pendikspor mücadelesinde sakatlanan 28 yaşındaki futbolcu, ligde 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 3 maçta forma giyemedi.

DZEKO GOL ORUCUNU BOZMAK İSTİYOR

Süper Lig'de 16 golle krallık listesinin en üst sırasında bulunan golcü futbolcu Edin Dzeko, ligde 5 maçtır gol atamıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Dzeko'nun skor üretemediği 5 mücadelede 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu maçlarda goller İrfan Can Kahveci (2), Cengiz Ünder (3) ve Michy Batshuayi'den (2) geldi.

FENERBAHÇE İLE ALANYASPOR 16. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, rakibiyle ligde 16. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin bugüne kadar ligde karşılaştığı 15 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 32 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 15 gol gördü.

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 7 kez İstanbul'da karşılaştı. Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 4 kez kazanırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu. Bu maçlarda Fenerbahçe 15 gol sevinci yaşarken, kalesinde 5 gol gördü.

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe geçen sezon 5-0'lık sonuçla aldı.