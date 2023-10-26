Beşiktaş Bodo-Glimt Deplasmanında! İşte Muhtemel 11'ler

Aspmyra Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak.

Müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Svetozar Zivin ile Nikola Borovic yapacak.

Beşiktaş Bodo-Glimt Deplasmanında!

Grupta henüz galibiyeti bulunmayan iki ekibin karşılaşmasında kazanan taraf ilk 3 puanı hanesine yazdıracak.

Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ilk maçını 1-1 beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, evinde Lugano karşısında ilk yenilgisini yaşadı. Teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya götüren ve yönetim kurulunun olağanüstü kongre kararı alma sürecini başlatan maçta Beşiktaş 2-0 öne geçse de rakibine 3-2 yenildi.

Lugano ile oynadığı ilk maçı golsüz sona eren Bodo/Glimt ise sahasında Club Brugge'e 1-0 mağlup olmuştu.

Beşiktaş'ın Avrupa'daki 239. Sınavı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 239. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 238 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 100 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 316 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 355 gol gördü.

Bodo/Glimt'le Üçüncü Kez Karşılaşacak

Beşiktaş'la Bodo/Glimt tarihlerinde üçüncü kez birbirlerinin rakibi olacak.

İlk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelen iki ekibin Norveç'teki mücadelesi 1-1 sona ermiş, İstanbul'da oynanan rövanşı da siyah-beyazlılar 1-0 kazanarak gruplara kalmayı başarmıştı.

Ayrıca, Bodo/Glimt maçı Beşiktaş'ın 9. kez bir Norveç takımıyla oynayacağı maç olarak tarihe geçecek.

Bodo/Glimt'le daha önce iki maç yapan siyah-beyazlı ekip, Norveç takımlarından Rosenborg, Valerenga ve Tromsö ile de ikişer kez karşı karşıya gelmişti.

Üç Kez Çeyrek Final Oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

Farklı Galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

Muhtemel 11'ler



Lugano maçının 61. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Valentin Rosier Norveç ekibi ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak. Rosier'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Daniel Amartey ve Tayfur Bingöl bu mücadelede forma giyemeyecek.

Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Moe, Lode, Björkan, Saitnes, Berg, Bassi, Gronbaek, Pellegrino, Moumbagna

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Onana, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Rebic, Aboubakar