Beşiktaş'ta 100.Yıl Forması Krizi! Siyah-Beyazlılar TFF'den İzin Aldı

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçına Cumhuriyet'in 100. yılına özel formayla çıkması yönündeki sorun giderildi. Siyah-beyazlılar maça özel tasarlanan formayla çıkacak.

Beşiktaş'ta 100.Yıl Forması Krizi! Siyah-Beyazlılar TFF'den İzin Aldı
Beşiktaş'ta 100.Yıl Forması Krizi! Siyah-Beyazlılar TFF'den İzin Aldı
Editör: Nihat Çarboğa

Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı kırmızı formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) zamanında bildirmedi. Harekete geçen Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Beşiktaş'ta 100.Yıl Forması Krizi!

Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı başvuru kabul edildi. Bu kararın ardından Beşiktaş, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan formasıyla sahaya çıkabilecek.

Beşiktaş'ta 100.Yıl Forması Krizi! Siyah-Beyazlılar TFF'den İzin Aldı - Resim : 1

Öte yandan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takımı bu akşam Cumhuriyet özel forması ile sahada. Çok Yaşa Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.

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