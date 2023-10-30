Beşiktaş'ta 100.Yıl Forması Krizi! Siyah-Beyazlılar TFF'den İzin Aldı

Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı kırmızı formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) zamanında bildirmedi. Harekete geçen Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Beşiktaş'ta 100.Yıl Forması Krizi!

Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı başvuru kabul edildi. Bu kararın ardından Beşiktaş, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan formasıyla sahaya çıkabilecek.

Öte yandan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takımı bu akşam Cumhuriyet özel forması ile sahada. Çok Yaşa Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.