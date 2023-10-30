Burak Yılmaz Ante Rebic'i İdmandan Gönderdi!

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, disiplinsiz tavırları nedeniyle Ante Rebic'i antrenmandan gönderdi.

Burak Yılmaz Ante Rebic'i İdmandan Gönderdi!
Burak Yılmaz Ante Rebic'i İdmandan Gönderdi!
Editör: Nihat Çarboğa
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Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Gaziantep FK maçı öncesi yapılan antrenmanda isteksiz tavırları ve istediklerini yapmaması nedeniyle Burak Yılmaz, 'Haydi kardeşim, çık idmandan' dedi ve Rebic'i gönderdi.

Beşiktaş 2 Yıllık Sözleşme İmzalattı

Beşiktaş, Ante Rebic'i sezon başında 2.5 milyon euro garanti ücret ve 280 bin euro imza parasıyla 2 yıllığına kadrosuna katmıştı.

Burak Yılmaz Ante Rebic'i İdmandan Gönderdi! - Resim : 1

9 Maçta Gol ve Asist Katkısı Yok

30 yaşındaki Hırvat hücumcu, oynadığı 9 resmi maçta 205 dakika süre aldı ve skora gol - asist katkısı yapamadı.

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