Galatasaray'da Muslera İçin Sözleşme Kararı!

Galatasaray'da Fernando Muslera için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu ile sözleşme uzatma konusunda görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray'da Muslera İçin Sözleşme Kararı!
Galatasaray'da Muslera İçin Sözleşme Kararı!
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Uruguaylı eldiven, kulübün kendisiyle yeni sözleşme imzalama kararı üzerine hiçbir kulüp ile görüşmedi ve Cim Bom'u beklemeye başladı.

Bu Hafta Uzatılacak

Galatasaray'da Muslera İçin Sözleşme Kararı! - Resim : 1

Bu hafta 37 yaşındaki eldivenin, kontratının uzatıldığının açıklanması bekleniyor. 2011 yılında Lazio'dan transfer edilen ve tam 12 yıldır Sarı-Kırmızılılar'ın kalesini koruyan Muslera, Galatasaray'da tam 15 kupa kazandı. 6 Süper Lig şampiyonluğu gören tecrübeli eldiven şimdiden efsaneler arasına girmeyi de başardı.

Stefan Kuntz'a Süper Lig'den Teklifler Var!Stefan Kuntz'a Süper Lig'den Teklifler Var!Spor
# Galatasaray
Çok Okunanlar
Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Efe Kurt İçin Kesenin Ağzını Açtı!
Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Efe Kurt İçin Kesenin Ağzını Açtı!
Bilal Hancı Kimdir?
Bilal Hancı Kimdir?
BİM Marketlerde Yarın Çok Sayıda Ürün İndirimlerle Geliyor! 31 Ekim İndirimleri Bim'de!
BİM Marketlerde Yarın Çok Sayıda Ürün İndirimlerle Geliyor! 31 Ekim İndirimleri Bim'de!
Oyuncu Dinlendirilecek
Oyuncu Dinlendirilecek
İsrail Filistin'de Türk Hastanesini Vurdu
İsrail Filistin'de Türk Hastanesini Vurdu
Öne Çıkanlar Kassam Tugaylarına bağlı mücahitler Erez Askeri üstünü bastı! #gündem #palestine #israel Kassam Tugaylarına bağlı mücahitler Erez Askeri üstünü bastı! #gündem #palestine #israel Evdeki Bakırları Altına Çeviren Yöntem! Evdeki Bakırları Altına Çeviren Yöntem!