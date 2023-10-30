Stefan Kuntz'a Süper Lig'den Teklifler Var!

A Milli Takım'ın yollarını ayırdığı Stefan Kuntz, menajeri aracılığıyla turuncu-yeşillilere göreve hazır olduğu mesajını gönderdi.

Yönetim Değerlendirecek

Bu sürpriz öneri karşısında Alanyaspor yönetimi henüz net bir karar vermezken, teknik direktör arayışları doğrultusunda bu teklifi değerlendirmeye aldı.

Milli Takım Performansı

A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkan 62 yaşındaki Alman teknik direktör, bu maçlarda 12 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken 1.95 puan ortalaması yakaladı.