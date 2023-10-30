Stefan Kuntz'a Süper Lig'den Teklifler Var!

Süper Lig'in Akdeniz ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrılmasının ardından gündeme sürpriz bir isim geldi.

Stefan Kuntz'a Süper Lig'den Teklifler Var!
Stefan Kuntz'a Süper Lig'den Teklifler Var!
Editör: Nihat Çarboğa

A Milli Takım'ın yollarını ayırdığı Stefan Kuntz, menajeri aracılığıyla turuncu-yeşillilere göreve hazır olduğu mesajını gönderdi.

Yönetim Değerlendirecek

Bu sürpriz öneri karşısında Alanyaspor yönetimi henüz net bir karar vermezken, teknik direktör arayışları doğrultusunda bu teklifi değerlendirmeye aldı.

Stefan Kuntz'a Süper Lig'den Teklifler Var! - Resim : 1

Milli Takım Performansı

A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkan 62 yaşındaki Alman teknik direktör, bu maçlarda 12 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken 1.95 puan ortalaması yakaladı.

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