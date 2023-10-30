Galatasaray'da Mauro Icardi İçin Çarpıcı Karar! Oyuncu Dinlendirilecek

Bayern karşısında 1 gol atan, önceki gün Rizespor maçında zaferi getiren golün asistini yapan tecrübeli forvetin, bir süre daha fedakârlık yapacağı öğrenildi. Hocası Okan Buruk'un söylediği gibi antrenmanlarda yer almayan Icardi, sadece maç günlerinde iğne olacak ve maçlarda forma giyecek.

Milli Araya Kadar Devam Edecek

Bu doğrultuda 3 Kasım'da Kasımpaşa, 8 Kasım'da Bayern Münih ve 11 Kasım'da Hatayspor mücadelelerinde iğne ile oynayacak. Söz konusu 3 karşılaşmanın ardından da milli ara verilecek. Arjantinli süperstarın, bu arada tamamen dinlenme ve iyileşme fırsatı bulup, milli mesai sonrasında tamamen hazır hale geleceği bildirildi.