Galatasaray'da Mauro Icardi İçin Çarpıcı Karar! Oyuncu Dinlendirilecek

Galatasaray'da geçen sezon takıma katılan ve geldiği günden beri neredeyse çıktığı her karşılaşmada skora katkı vermeyi başaran Mauro Icardi, Beşiktaş maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Oyuncu hakkında ilginç bir karar alındı.

Galatasaray'da Mauro Icardi İçin Çarpıcı Karar! Oyuncu Dinlendirilecek
Galatasaray'da Mauro Icardi İçin Çarpıcı Karar! Oyuncu Dinlendirilecek
Editör: Nihat Çarboğa

Bayern karşısında 1 gol atan, önceki gün Rizespor maçında zaferi getiren golün asistini yapan tecrübeli forvetin, bir süre daha fedakârlık yapacağı öğrenildi. Hocası Okan Buruk'un söylediği gibi antrenmanlarda yer almayan Icardi, sadece maç günlerinde iğne olacak ve maçlarda forma giyecek.

Galatasaray'da Mauro Icardi İçin Çarpıcı Karar! Oyuncu Dinlendirilecek - Resim : 1

Milli Araya Kadar Devam Edecek

Bu doğrultuda 3 Kasım'da Kasımpaşa, 8 Kasım'da Bayern Münih ve 11 Kasım'da Hatayspor mücadelelerinde iğne ile oynayacak. Söz konusu 3 karşılaşmanın ardından da milli ara verilecek. Arjantinli süperstarın, bu arada tamamen dinlenme ve iyileşme fırsatı bulup, milli mesai sonrasında tamamen hazır hale geleceği bildirildi.

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# Mauro Icardi # Galatasaray
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