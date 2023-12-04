Dev Maçta Noktayı Joao Felix Koydu!

La Liga'nın 15. haftasında Xavi Hernandez'in ekibi Barcelona ile Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Dev Maçta Noktayı Joao Felix Koydu!
Dev Maçta Noktayı Joao Felix Koydu!

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 1-0 kazanırken galibiyet golünü 28. dakikada, Barcelona'nın sezon başında Atletico Madrid'den kiraladığı Joao Felix kaydetti.

Atletico Madrid'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 34'e yükseltirken, Atletico Madrid 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona evinde Girona'yı ağırlarken, Atletico Madrid sahasında Almeria ile karşılaşacak.

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