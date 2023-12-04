Serie A'nın 14. haftasında Napoli ile Inter karşı karşıya geldi.

Inter, Napoli'ye Şans Tanımadı!

Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçta konuk ekip Hakan Çalhanoğlu'nun füzesiyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

62'de Nicolo Barella, 85'te de Marcus Thuram ile 2 gol daha bulan Inter mücadeleyi 3-0 kazandı ve ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Bu sonuçla Simone Inzaghi'nin öğrencileri puanını 35'e yükseltti ve haftayı en yakın rakibi Juventus'un 2 puan önünde zirvede tamamladı. Son 3 maçtaki 2. yenilgisini alan Walter Mazzarri'nin ekibi ise 24 puanda kaldı.

Inter ligdeki bir sonraki maçında cumartesi günü Udinese'yi ağırlayacak. Napoli ise cuma günü Juventus'a konuk olacak.