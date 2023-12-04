Inter, Napoli'ye Şans Tanımadı!

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta deplasmanda Napoli'yi 3-0 yendi ve ligde liderliğini sürdürdü.

Inter, Napoli'ye Şans Tanımadı!
Inter, Napoli'ye Şans Tanımadı!

Serie A'nın 14. haftasında Napoli ile Inter karşı karşıya geldi.

Inter, Napoli'ye Şans Tanımadı!

Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçta konuk ekip Hakan Çalhanoğlu'nun füzesiyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

62'de Nicolo Barella, 85'te de Marcus Thuram ile 2 gol daha bulan Inter mücadeleyi 3-0 kazandı ve ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Bu sonuçla Simone Inzaghi'nin öğrencileri puanını 35'e yükseltti ve haftayı en yakın rakibi Juventus'un 2 puan önünde zirvede tamamladı. Son 3 maçtaki 2. yenilgisini alan Walter Mazzarri'nin ekibi ise 24 puanda kaldı.

Inter ligdeki bir sonraki maçında cumartesi günü Udinese'yi ağırlayacak. Napoli ise cuma günü Juventus'a konuk olacak.

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