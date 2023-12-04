Fenerbahçe'nin Konuğu Sivasspor! Muhtemel 11'ler

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından ve TOD dijital platformundan yayınlanacak.

Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

Haftaya 34 puan ve averajla lider olarak giren İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

Ligde geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Sivasspor'un 15 puanı bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, henüz hazır durumda bulunmuyor. Uzun süreli sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalar yapan her 2 oyuncunun da Sivasspor maçında kadroda olması beklenmiyor. Milli takımında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan Zajc'ın da Sivasspor karşısında riske edilmesi beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Rodrigo Becao da bu müsabakada forma giyemeyecek.

Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde golcü oyuncu Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Emrah, Saiz, Rodrigues, Manaj