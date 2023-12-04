Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Hasan Arat!

Seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geride bırakan Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün 35.başkanı oldu.

Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Hasan Arat!
Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Hasan Arat!

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkanlığa seçildi.

Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Hasan Arat!

Toplam 21 sandıkta da Serdal Adalı'yı geçen ve kullanılan oyların 7bin 271'ini alan Hasan Arat, başkanlığa seçildi. Arat, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu. Serdal Adalı ise 4 bin 557 oy aldı.

Hasan Arat, başkanlığa seçilmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Arat, yönetim kurulu üyeleriyle salonda bulunan kongre üyelerini selamladı ve tebrikleri kabul etti.

1,5 yıl görev süresi bulunan Hasan Arat'ın yönetim kurulunu şu isimler oluşturuyor:

Asil: Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar

Yedek: Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

# beşiktaş
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