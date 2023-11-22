EURO 2024 Grup Kura Torbaları! İşte Grup Kuralarının Çekileceği Tarih

EURO 2024 grupları 2 Aralık Cumartesi günü yapılacak kura çekiminden sonra belli olacak.

Elemeler sonucunda gruplarını ilk iki sırada bitiren ekiplerin yanı sıra ev sahibi Almanya ve Uluslar Ligi play-off'larından gelecek 3 takım daha mücadele edecek.

EURO 2024 Grup Kura Torbaları!

Milli Takımımız kurada 2. torbada yer alacak.

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

2. Torba: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre ve playoff turundan gelecek 3 takım

Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler, play-off etabına kalan takımlar oldu. Bu etabı geçen üç takım daha finallere adını yazdıracak.

Play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te; finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.

EURO 2024 Finalleri ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.