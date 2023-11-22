EURO 2024 Grup Kura Torbaları! İşte Grup Kuralarının Çekileceği Tarih

Elemelerde 17 puanla grubunu lider tamamlayan Millilerimiz, EURO 2024 kura çekiminde 2. torbada yer alacak. İşte torbalar ve grup kuralarının çekileceği tarih...

EURO 2024 Grup Kura Torbaları! İşte Grup Kuralarının Çekileceği Tarih
EURO 2024 Grup Kura Torbaları! İşte Grup Kuralarının Çekileceği Tarih

EURO 2024 grupları 2 Aralık Cumartesi günü yapılacak kura çekiminden sonra belli olacak.

Elemeler sonucunda gruplarını ilk iki sırada bitiren ekiplerin yanı sıra ev sahibi Almanya ve Uluslar Ligi play-off'larından gelecek 3 takım daha mücadele edecek.

EURO 2024 Grup Kura Torbaları!

Milli Takımımız kurada 2. torbada yer alacak.

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

2. Torba: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre ve playoff turundan gelecek 3 takım

Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler, play-off etabına kalan takımlar oldu. Bu etabı geçen üç takım daha finallere adını yazdıracak.

Play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te; finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.

EURO 2024 Finalleri ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

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# EURO 2024
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