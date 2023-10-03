Exxen tv'ye tepkiler yağıyor! Galatasaray'ın maçı yayını değiştirdi

Avrupa maçlarının yayın hakkını alan Exxen TV, yayın akışının yavaş olması ve görüntünün donması ile taraftarlarların tepkisini çekmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın yönetimindeki Exxen TV, her Avrupa maçında olduğu gibi Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray'ında Manchester United'a karşı deplasmanda oynayacağı maçın başlangıcında geçen sürenin yayın akışı sağlanamadığı için sosyal medyada tepkileri üstüne çekmiş durumda.

EXXEN'e Galatasaray Maçı Nedeniyle Tepkiler Yağıyor!

Acun Ilıcalı, Exxen tv'deki yayın donması nedeni ile son çare yayın akışını değiştirmekte buldu. Manchester United Galatasaray maçını Acun Ilıcalı Tv8,5 yayınına taşıdı. Ancak bu daha büyük tepkilere yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları EXXEN üyeliğini bitirmek için geri sayım başlattı. Maçın neredeyse ilk 15 dakikasını kaçıran taraftarlar sosyal medyada şu tarz paylaşımlar yaptı.

"Acun maçı unutun mu?"

"Paramızla rezil olduk"

"Her Maç öncesi aynı rezalet"

"Exxen tam bir çöplük"