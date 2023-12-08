Fenerbahçe İki Yıldızın Peşinde!

Sarı-Lacivertliler'in listesinde Manchester United'dan Anthony Martial ve Benfica'dan Florentino Luis bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, Belçika'dan ciddi teklifler alan Michy Batshuayi ile yolların ayrılması halinde Manchester United'ın golcüsü Anthony Martial için düğmeye basacak.

Sözleşmesi Sezon Sonunda Bitiyor

İngiliz kulübünde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Fransız yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Martıal Çok Yönlü

Kanarya'nın transfer listesinde yer alan Anthony Martial çok yönlü bir isim. Futbolcu ana mevkisi olan santrfor pozisyonunun dışında sağ kanat ve sol kanat olarak sahada görev alabiliyor.

Gözler Florentıno Luıs'te

Öte yandan gözler Fenerbahçe'nin ilgilendiği 24 yaşındaki yıldız futbolcu Florentino Luis'e çevrildi. Angola asıllı Portekizli oyuncu ön libero pozisyonunda görev alıyor. Futbola Benfica altyapısında başlayan Florentino Luis 2021 yaz transfer döneminde Monaco'ya kiralık olarak gitti. Ardından İspanyol ekibi Getafe'ye kiralandı. Kiralıktan dönen oyuncu şimdilerde Benfica formasını terletiyor.