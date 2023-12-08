PSG'nin Yüzde 12,5'luk Hissesi Satıldı!

Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in (PSG) yüzde 12,5'luk hissesi, ABD'li Arctos Partners şirketine satıldı.

PSG'nin Yüzde 12,5'luk Hissesi Satıldı!
PSG'nin Yüzde 12,5'luk Hissesi Satıldı!

Kulüpten yapılan açıklamada, Arctos Partners'ın PSG'nin küresel büyümesini hızlandıracağı belirtilerek, "Yeni pazarlara doğru genişlemeyi sürdürmek, farklı coğrafyalardan taraftarlarla etkileşime geçmek ve dünya çapında spor yatırımı fırsatlarını keşfetmek için Arctos Partners ile iş birliği yapıyoruz." denildi.

"Büyümemize Katkı Sağlayacak"

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise hisse satışının kulüp için önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Bu anlaşma kulübümüzün devam eden başarısına ve büyümesine büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, satış sonrası kulübün değerinin 4,25 milyar avroya ulaştığı belirtildi.

Spor sektöründe MLS ve NBA dahil 20'den fazla organizasyona yatırım yapan Arctos Partners, kasım ayında da Formula 1 takımı Aston Martin'in azınlık hisselerini satın almıştı.

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