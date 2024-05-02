ABD Başkanı Joe Biden 2 ülkeyi "yabancı düşmanı" olarak tanımladı

ABD Başkanı Joe Biden, dün katıldığı bir seçim kampanya etkinliğinin kameralara kapalı bölümünde ülkesinin önemli müttefikleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden 2 ülkeyi "yabancı düşmanı" olarak tanımladı
Editör: Yağmur Biçen

Beyaz Saray tam konuşma metnini bugün yayınladı. Tam konuşma metniyle ortaya çıkan değerlendirmeler, ABD medyasında geniş yer buldu ve tartışmalara neden oldu.

"ÇÜNKÜY YABANCI DÜŞMANLIKLARI VAR"

Henüz iki hafta önce Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu Beyaz Saray'da ağırlayan Biden, dünkü konuşmasında, "Ekonomimizin büyüme nedenlerinden biri de siz ve sizin gibi insanlardır çünkü biz (ABD) göçmenlere kucak açıyoruz. Bir düşünün, neden Çin ekonomik olarak bu kadar oyalanıyor? Neden Japonya sorun yaşıyor? Neden Rusya? Neden Hindistan? Çünkü onlarda yabancı düşmanlığı var, göçmenleri istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

"BİZ GÖÇMENLER ÜLKESİYİZ"

Öte yandan konuyla ilgili görüşü sorulan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan'ın sözlerinin açık olduğunu ve ayrıca yorum yapmaya gerek olmadığını söyledi.

Jean-Pierre, "Başkan, bizim ulus olarak kim olduğumuzla ilgili bir yorum yapıyordu, biz göçmenler ülkesiyiz, bu bizim DNA'mızda var." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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