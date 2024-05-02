Yaşar Güler'den kritik açıklama! "Bazı dostlarımız PKK'ya pilotaj eğitimi veriyor"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CNN ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Güler, açıklamalarında terörle mücadele, Suriye ile ilişkiler, NATO ve Avrupa ile ilişkiler, ABD'nin PKK'ya destek vermesi gibi konular vardı.

YAŞAR GÜLER'DEN NATO VE AVRUPA AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, açıklamasında Avrupa ordusuna katılmayı arzu ettiklerini belirtti. Bakan Güler, Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ikinci ordusunun Türk ordusu olduğunu aktardı.

Bakan'a S400'leri başka ülkeye verileceği iddiaları da soruldu. Bakan Güler, S400 sisteminin herhangi bir ülkeye verilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

F-16 VE İNCİRLİK AÇIKLAMASI

Bakan Güler, F-16 alımı ile ilgili Amerikalılarla görüşmelerin olumlu devam ettiğini söyledi. İncilik konusuna değinen Bakan, buranın isminin 10. Ana Jet Üs Komutanlığı olduğunu söyledi. İncirlik'te Suriye iç savaşının çıkmasının ardından jetlerin konuşlandırıldığını söyleyen Bakan Güler, burada Türkiye'nin kanunlarının geçerli olduğunu söyledi. "İncirlik tamamen Türkiye yönetimindedir." dedi.

TERÖRLE MÜCADELE VE ABD

Bakan Güler'in gündeminde terörle mücadele de vardı. Terörle mücadele esaslarının değiştirildiğini söyleyen Bakan, "Teröristi kaynağında yok etme stratejisinde hareket ediyoruz" dedi. ABD'nin PKK'ya verdiği destek hakkında açıklamalarda da bulundu. Bakan Güler şunları ifade etti:

"Müttefiklerimizle bu konuda anlaşamıyoruz. Bazı dostlar PKK/YPG'ye pilotaj eğitimi veriyor. Biz DEAŞ'la mücadele kapsamında silahlı güçlere destek oluyoruz diyor. Biz de onlar PKK'nın kendisi diyoruz. Adam kendisi biz PKK'nın türeviyim diyor. Eğer sen bunlara destek oluyorsan destek oluyorum de diyoruz. Bizim aklımızla dalga geçme diyoruz. Dostlarımızın bu desteklen vazgeçmeleri gerekiyor."

Hava gücüyle ilgili rahatsız oldukları durum olmadığını belirten Güler, "YPG'yi PKK'dan ayrı güç olarak iddia eden dostlarımız var. PKK'ya vermiyoruz, bu taraftaki PKK ile ilgisi olmayan YPG'ye veriyoruz diyorlar. İki helikopterin düşmesinden sonra ara verdiler ya da başka şekilde faaliyet yürütüyorlar" dedi.

IRAK VE SURİYE İLE İLİŞKİLER

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ne terör örgütünden arınmalarını ve kendilerini kurtarmalarını söylediğini aktardı. Güler, "Kendinizi kurtarın yeni bir fırsat ve ortam yaratın biz de size yardımcı olalım dedik." ifadelerini kullandı.

Suriye ile ilgili de konuşan Bakan, "Suriye'yle ilgili görüşlerimiz açık. Suriye rejiminden beklentilerimiz var. Anayasayı kabul edecek, serbest seçim yapılacak kim kazanırsa biz saygı duyarız." dedi.

Irak'ın tarihi komşumuz olduğunu belirten Güler, "Her zaman iyi ilişkileri sürdürmek gayretindeyiz. PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyine yerleşti ve hiç karışan yok. Bizden başka rahatsızlık duyan yok. Her gün geliyor üs bölgelerine saldırıyor dedik. Bu terörü kaynağında tüketeceğiz dedik." ifadelerini kullandı. Bakan, Irak'ın PKK'ya karşı "yasaklanmış örgüt" tanımını kullanmasını da olumlu karşıladıklarını belirtti.

Bakan Güler, "İran sınırında PKK ile mücadele diyoruz sınır geçiyor ve kaçıyor. Biz İranlı dostlarımızla konuşuyoruz, bakın şuraya gittiler diyoruz, biz baktık orada kimse yok diyorlar. Bu hoş değil." dedi.

AVRUPA VE EUROFİGHTER

Bakan Güler, Eurofighter alımı ile ilgili konuştu. Şunları ifade etti:

"⁠Eurofighter sadece Almanyalı dostlarımıza ait bir uçak değil. Bu uçağı almak istiyoruz. Alman dostlarımızın kendi kendilerine takıldıkları yanlar var. NATO gibi bir teşkilatın üyeleri olarak bizim bunları kabul etmemiz mümkün değil. Kişisel olarak inanıyorum ki kısa süre içinde çözüme kavuşacak. Suudi Arabistan'a verilmesi bir başlangıç olabilir."

F-35 KONUSU

ABD'nin Yunanistan'a F-35 vermesini değerlendiren Bakan Güler, şu ifadeleri kullandı: