Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den "güvenli hat" açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Terörle mücadele kapsamındaki faaliyetlere değinen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Planlamalarımızı yaptık, çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanımız pazartesi günü Irak'ta... Uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir stratejik anlaşmayı imzalayacağız. Iraklı dostlarımızla PKK ile ilgili 'PKK terör örgütü' demese de ona yakın bir ifadeyi ilk defa kabul ettiler." dedi.

Irak ziyaretinde Erbil'in de ziyaret edilip edilmeyeceği yönündeki bir soru üzerine Güler, kendisinin Irak ziyaretini bildiğini söyledi.

Bir gazetecinin, "Güvenli hat oluşturulacak mı? Bu ziyarette mi gerçekleşecek?" sorusu üzerine Güler, "30 kilometre güvenli hat zaten oluşturulmuş durumda. 'Oluşturulacak' mı değil de oluşturulmuş durumda. Ancak orada yapmamız gereken bazı işler daha var, onları çalışıyoruz. Irak'ta 30 kilometre güvenli hat, bunun düzenlemesi yapılmış durumda." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, yapılması gereken şeyleri detaylandırmasını istemesi üzerine Güler, "'Kandil var Gara var' diyoruz, uğraşmayalım mı onlarla?" yanıtını verdi.