Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmen atamasına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Atamalara ilişkin belli bir sayının olmadığını ve sayının belli olması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını aktaran Bakan Yusuf Tekin, "Cumhurbaşkanımız açıklamasında da söyledi zaten. Mevcut öğretmen sayımız, ihtiyacımız, onlarla beraber oturup Sayın Cumhurbaşkanımızla bir değerlendirme yapacağız. Sonra da sayı açıklanır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da olması lazım." dedi.

"Ücretli öğretmen sayısının 90 bin olması nedeniyle öğretmen ihtiyacının da bu rakamlara yaklaşık olduğunu" dile getiren sendikaların bulunduğunun anımsatılması üzerine Tekin, şunları kaydetti:

- Konuşulan rakamlar çok büyük oranda eksik ya da yanlış bilgiye dayanan rakamlar. Sayıyı açıkladığımız zaman bütün bu rakamları da açıklayacağız. Net rakamları da açıklayacağız. Biz, ihtiyaçlarımızı sürekli revize ediyoruz. Haftalık okutulan ders sayısından tutun, mevcut öğretmenler, emekli olanlar, hepsini anbean takip ediyoruz. İhtiyaçlarımızı, rakamları net olarak o gün açıklayacağız.

Yusuf Tekin, konuyla ilgili henüz belirlenmiş bir takvim olmadığını da belirtti.