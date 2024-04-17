Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Vedat Işıkhan o soruyu yanıtladı!

2024 yılının başında 17 bin 2 liraya yükseltiren asgari ücret ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kamuoyunda asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı büyük merak konusu olmuş durumda.

"Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusuna ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yanıt geldi. AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Vedat Işıkhan, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili, "Hayır, öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." dedi.

EMEKLİ MAAŞLARINA DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Emekli maaşlarına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna Vedat Işıkhan, "Yok, hayır. Özellikle emeklilerin refahlarının artırılması benim en temel sorumluluğum. Sadece ekonomik refahtan değil sağlık ve diğer boyutları da düşünmem lazım. Bu çerçevede emekliler yılını gerçekleştireceğiz." karşılığını verdi.

En düşük emekli aylığının asgari ücrete çıkarılması yönünde beklentilerin olduğunun ifade edilmesi üzerine Işıkhan, "Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrette de herhangi bir ara zam düşünmüyoruz." diye konuştu.