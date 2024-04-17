Cari denge 3,27 milyar dolar açık verdi! 7 ayın en yüksek aylık açığı kaydedildi

Türkiye'de cari denge şubat ayında 3,27 milyar dolar açık verdi. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek açık rakamına ulaşıldı.

Şubat ayında yıllıklandırılmış cari açık da 31,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Çekirdek denge göstergesi olan altın ve enerji hariç cari denge ise 2,1 milyar dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4,8 milyar dolar olurken hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar doları buldu.

Şubat ayında doğrudan yatırımlarda çıkış dikkat çekti. Merkez Bankası verilerine göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 142 milyon dolar olarak kaydedildi.