Fenerbahçe'de Fred Mutluluğu!

Zorlu mücadele öncesi, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın en önemli kozlarının başında gelen Fred'in tamamen hazır olması büyük sevinç yarattı. Yıldız futbolcunun Pendikspor maçında sakatlanmasının ardından forma giymediği mücadelelerde sarı-lacivertliler çok zorlanmıştı. Defans ile ileri uç arasında adeta köprü görevi gören ve forma giydiği karşılaşmalarda başarılı bir performans gösteren tecrübeli oyuncuyu bugünkü mücadelede İsmail Kartal ilk 11'de görevlendirecek.

Yokluğu Hissedildi

Fred'in olmadığı maçlarda Fenerbahçe başarılı sonuçlar alamazken, taraftardan da büyük eleştiri almıştı. Brezilyalı futbolcunun sahada olduğu karşılaşmalarda Trendyol Süper Lig'de 9'da 9, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 maçta 5 galibiyet alarak namağlup seri yakalamıştı. Sarı-lacivertiler, Fred'in olmadığı maçlarda ise Süper Lig'de 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken, Avrupa'da ise iki mücadeleyi kaybetmiş ve liderliği kaptırmıştı.