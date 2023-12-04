Napoli'den Ferdi Kadıoğlu Hamlesi! İtalyan Ekip Ocak Ayında Geliyor

Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi transfer eden Napoli, iki kulüp arasındaki ilişkilerin olumlu boyutundan da faydalanarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

İşte Yapılacak Teklif

Napoli'nin milli futbolcu için 15 milyon Euro teklif edeceği ifade ediliyor. Ancak kulübe yakın kaynaklar bu teklifi Sarı- Lacivertliler'in kabul etmesinin söz konusu olmadığını belirtiyor.

En Az 25 Milyon Euro

Fenerbahçe'nin kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı, anlaşma sağlansa bile Ferdi'nin ancak sezon sonunda ayrılmasına izin verilebileceğini belirtiyor.

F.bahçe 1.4 Milyon Euro'ya Aldı

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018 yazında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro'ya transfer etti. Ferdi'nin Fenerbahçe ile 2026 yazına kadar sözleşmesi devam ediyor.

15 Gol ve 20 Asist

24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 167 resmi maçta 15 gol atıp 20 asist yaptı.