Napoli'den Ferdi Kadıoğlu Hamlesi! İtalyan Ekip Ocak Ayında Geliyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için İtalyan basınından önemli bir iddia geldi. Gelen bilgilere Serie A devi Napoli, ocak ayında Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacak.

Napoli'den Ferdi Kadıoğlu Hamlesi! İtalyan Ekip Ocak Ayında Geliyor
Napoli'den Ferdi Kadıoğlu Hamlesi! İtalyan Ekip Ocak Ayında Geliyor
Son Güncelleme:

Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi transfer eden Napoli, iki kulüp arasındaki ilişkilerin olumlu boyutundan da faydalanarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

İşte Yapılacak Teklif

Napoli'nin milli futbolcu için 15 milyon Euro teklif edeceği ifade ediliyor. Ancak kulübe yakın kaynaklar bu teklifi Sarı- Lacivertliler'in kabul etmesinin söz konusu olmadığını belirtiyor.

En Az 25 Milyon Euro

Fenerbahçe'nin kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı, anlaşma sağlansa bile Ferdi'nin ancak sezon sonunda ayrılmasına izin verilebileceğini belirtiyor.

F.bahçe 1.4 Milyon Euro'ya Aldı

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018 yazında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro'ya transfer etti. Ferdi'nin Fenerbahçe ile 2026 yazına kadar sözleşmesi devam ediyor.

15 Gol ve 20 Asist

24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 167 resmi maçta 15 gol atıp 20 asist yaptı.

Süper Lig'in Yayın Geliri İçin Hedef 250 Milyon Dolar!Süper Lig'in Yayın Geliri İçin Hedef 250 Milyon Dolar!Spor
# Napoli
Çok Okunanlar
Marmara Denizi'nde Deprem Oldu!
Marmara Denizi'nde Deprem Oldu!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hangi İllerde Deprem Olduğunu Söyledi? Bugün Deprem Mi Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hangi İllerde Deprem Olduğunu Söyledi? Bugün Deprem Mi Oldu?
Dolar, Euro Ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Kuru...
Dolar, Euro Ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Kuru...
İstanbul'da Hissedilen Deprem Sonrası Son Durum!
İstanbul'da Hissedilen Deprem Sonrası Son Durum!
Bursa Depremi İstanbul Fayını Tetikler mi?
Bursa Depremi İstanbul Fayını Tetikler mi?
Öne Çıkanlar Almanya Türkiye'ye Düşman Kesildi! Eurofighter Satmamak İçin Bahane Buldu Almanya Türkiye'ye Düşman Kesildi! Eurofighter Satmamak İçin Bahane Buldu Galatasaray'da 2 Veda, 2 Transfer Kararı! Galatasaray'da 2 Veda, 2 Transfer Kararı!