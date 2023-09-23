Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Emre Mor ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Serdar Aziz, Miha Zajc ve Joshua King kafilede yer almadı.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Emre Mor'un yanı sıra, Miha Zajc ve Serdar Aziz, teknik heyetin tercihi nedeniyle kafilede yer almazken; hafif sakatlığı bulunan Joshua King'in ise riske edilmeyeceği öğrenildi. Ligde cezasını tamamlayan İsmail Yüksek ise kadroda bulunuyor.

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FENERBAHÇE’NİN ALANYASPOR MAÇI KAMP KADROSU AÇIKLANDI


Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosuna şu isimler yer alıyor:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Doğukan Demir, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir."

Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı - Resim : 2

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