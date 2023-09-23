Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat vizesini aldı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup ederek, 6'da 6 yaptı ve olimpiyatlara gitme hakkı elde etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup ederek, 6'da 6 yaptı ve olimpiyatlara gitme hakkı elde etti.
FİLENİN SULTANLARI PARİS OLİMPİYAT VİZESİNİ ALDI!
İLK SET SONUCU:
TÜRKİYE 22 - 25 JAPONYA
İKİNCİ SET SONUCU:
TÜRKİYE 25 - 22 JAPONYA
ÜÇÜNCÜ SET SONUCU:
TÜRKİYE 26 - 24 JAPONYA
DÖRDÜNCÜ SET SONUCU:
TÜRKİYE 25 - 12 JAPONYA