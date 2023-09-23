Barcelona Xavi'nin sözleşmesini uzattı

Katalan ekibi bir zamanlar efsane oyuncusu olan teknik direktör Xavi ile sözleşmesini uzattı. Barcelona'da bazen tartışılsada başarılı bir performans sergileyen Xavi'nin sözleşmesi uzatıldı.

Barcelona Xavi'nin sözleşmesini uzattı
Barcelona Xavi'nin sözleşmesini uzattı
Editör: Nihat Çarboğa
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İspanya La Liga'da son şampiyon Barcelona, teknik direktör Xavi Hernandez'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

BARCELONA XAVİ'NİN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Kulüpten yapılan açıklamada Xavi ile kulüp arasındaki sözleşmenin 2025 yılına kadar uzatıldığı açıklanırken, sözleşmede 1 yıl uzatma opsiyonu da olduğu ifade edildi.

Barcelona Xavi'nin sözleşmesini uzattı - Resim : 1

Barcelona'nın başında 96 resmi maça çıkan 43 yaşındaki İspanyol teknik adam, bu maçlarda 61 galibiyet 16 beraberlik ve 19 mağlubiyet alarak 2.07 puan ortalaması yakaladı. Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, 1 La Liga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

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