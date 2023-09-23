Eyüpspor yoluna doludizgin devam ediyor! 6'da 6

Trendyol TFF 1. Lig'de yaz transfer döneminde takımın başına Arda Turan'ı getiren Eyüspor yönetimi oldukça başarılı bir performansla yoluna doludizgin devam ediyor.

Eyüpspor yoluna doludizgin devam ediyor! 6'da 6
Eyüpspor yoluna doludizgin devam ediyor! 6'da 6
Editör: Nihat Çarboğa
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Mustafa Gürsel'in yönetimindeki Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

EYÜPSPOR YOLUNA DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR! 6'DA 6

Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 60. dakikada Caner Erkin ve 90+4'te Ahmed Kutucu kaydetti. 34 yaşındaki Caner Erkin, bu sezon Eyüpspor formasıyla çıktığı 6 maçta 4 gol 3 asiste ulaşmış oldu.

Eyüpspor yoluna doludizgin devam ediyor! 6'da 6 - Resim : 1

Bu sonuçla birlikte ligdeki 6. maçından da galibiyet ile ayrılan Eyüpspor puanını 18'e yükseltip liderliğini sürdürürken, son sıradaki Ümraniyespor 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşırken, Ümraniyespor evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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