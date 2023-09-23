Eyüpspor yoluna doludizgin devam ediyor! 6'da 6
Trendyol TFF 1. Lig'de yaz transfer döneminde takımın başına Arda Turan'ı getiren Eyüspor yönetimi oldukça başarılı bir performansla yoluna doludizgin devam ediyor.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Mustafa Gürsel'in yönetimindeki Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
EYÜPSPOR YOLUNA DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR! 6'DA 6
Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 60. dakikada Caner Erkin ve 90+4'te Ahmed Kutucu kaydetti. 34 yaşındaki Caner Erkin, bu sezon Eyüpspor formasıyla çıktığı 6 maçta 4 gol 3 asiste ulaşmış oldu.
Bu sonuçla birlikte ligdeki 6. maçından da galibiyet ile ayrılan Eyüpspor puanını 18'e yükseltip liderliğini sürdürürken, son sıradaki Ümraniyespor 2 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşırken, Ümraniyespor evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.
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