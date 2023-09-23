Al-Nassr Ronaldo ve Talisca'nın şovuyla kazandı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde dün oynanan Al Nassr-Al Ahli maçı 4-3 lük skorla Al Nassr'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Ronaldo ve Talisca maça 2'şer golle maça damgalarını vurdu.

Al-Nassr Ronaldo ve Talisca'nın şovuyla kazandı
Al-Nassr Ronaldo ve Talisca'nın şovuyla kazandı
Editör: Nihat Çarboğa

Suudi Arabistan Pro Lig 7. hafta karşılaşmasında Al-Nassr evinde konuk ettiği Al-Ahli'yi 4-3 mağlup etmeyi başardı.

AL-NASSR RONALDO VE TALİSCA'NIN ŞOVUYLA KAZANDI

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 4. ve 52. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 17. ve 45+6. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Ayrca Talisca, Ronaldo'nun 2. golünde de asisti yapan isim oldu. Al-Ahli'de golleri 30. dakikada Frank Kessie, 50. dakikada Riyad Mahrez ve 87. dakikada Feras Al-Birakan attı.

Al-Nassr Ronaldo ve Talisca'nın şovuyla kazandı - Resim : 1

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Al-Ahli adına 90 dakika sahada kaldı.

Al-Nassr bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken aynı zamanda rakibi Al-Ahli'yi yakalamış oldu.

Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında Aş-Tai deplasmanına giderken, Al-Ahli sahasında, Al-Ettifaq'ı ağırlayacak.

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