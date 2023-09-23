Fenerbahçe kasasını doldurdu! İşte kazandığı para

Konferans Ligi'nde elemelerde oynadığı 6 maçı kazandıktan sonra gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, toplamda 4 milyon 219 bin euro almaya hak kazanmıştı.

FENERBAHÇE KASASINI DOLDURDU! İŞTE KAZANDIĞI PARA

Temsilcimiz, Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı da mağlup ederek 500 bin euroluk galibiyet primini de cebine koydu. Bu kazançla birlikte Fenerbahçe'nin kasasına giren para, toplam 4 milyon 719 bin euro (136 milyon 397 bin 504 TL) oldu.

Temsilcimiz, alacağı puanlarla gelirini daha da artırabilecek. Eğer sarı-lacivertliler, grubunu lider tamamlarsa 650 bin euro, ikinci bitirirse 325 bin euro alacak.

Son 32 turu için de 300 bin euro UEFA tarafından hesaba yatırılacak. Sarı-lacivertlilerin bir maçta aldığı 500 bin euroluk prim, Süper Lig'de ise 6 galibiyete eş değer.