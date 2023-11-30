Fenerbahçe'ye Norveçli Kanat: Kristoffer Velde!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler devre arası takımdan ayrılması beklenen Joshua King ve Ryan Kent'in yerine kanat takviyesi yapmayı düşünüyor. Sarı- Kanarya'da bu mevki için gündeme gelen son aday ise Polonya ligi ekiplerinden Lech Poznan'da forma giyen 24 yaşındaki Norveçli Kristoffer Velde oldu.

Ayrılık Sonrası Harekete Geçilecek

Fenerbahçe'nin oyuncuyu yakından takip ettiği, King ve Kent'ten birisinin ayrılığı sonrası Velde için harekete geçileceği öğrenildi.

20 Maçta 13 Gole Katkı

Bu sezon 20 maçta 1635 dakika süre alan yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

5 Milyon Euro

Kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunan Norveçli yıldıza güncel verilere göre 5 milyon Euro değer biçiliyor.