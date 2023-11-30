Fenerbahçe'ye Norveçli Kanat: Kristoffer Velde!

Ara transfer döneminde Joshua King ve Ryan Kent ile yollarını ayırması halinde Fenerbahçe'nin Polonya ekibi Lech Poznan'da oynayan 24 yaşındaki sol kanat Kristoffer Velde'yi transfer etmek istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye Norveçli Kanat: Kristoffer Velde!
Fenerbahçe'ye Norveçli Kanat: Kristoffer Velde!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler devre arası takımdan ayrılması beklenen Joshua King ve Ryan Kent'in yerine kanat takviyesi yapmayı düşünüyor. Sarı- Kanarya'da bu mevki için gündeme gelen son aday ise Polonya ligi ekiplerinden Lech Poznan'da forma giyen 24 yaşındaki Norveçli Kristoffer Velde oldu.

Ayrılık Sonrası Harekete Geçilecek

Fenerbahçe'nin oyuncuyu yakından takip ettiği, King ve Kent'ten birisinin ayrılığı sonrası Velde için harekete geçileceği öğrenildi.

20 Maçta 13 Gole Katkı

Bu sezon 20 maçta 1635 dakika süre alan yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

5 Milyon Euro

Kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunan Norveçli yıldıza güncel verilere göre 5 milyon Euro değer biçiliyor.

Galatasaray'ın Yüksek Gelirli Zorlu Sınavı! Sarı-Kırmızılılar 12,4 Milyon Euroluk Maça ÇıkacakGalatasaray'ın Yüksek Gelirli Zorlu Sınavı! Sarı-Kırmızılılar 12,4 Milyon Euroluk Maça ÇıkacakSpor
# fenerbahçe
Çok Okunanlar
Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor!
Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor!
Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı!
Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı!
Altın Kaç TL Oldu?
Altın Kaç TL Oldu?
GSS Prim Borçları Affedilecek! Torba Kanun Meclis'te
GSS Prim Borçları Affedilecek! Torba Kanun Meclis'te
Öne Çıkanlar Vatan Partisi Bu Sürecin Lider Önder Partisi! Doğu Perinçek | Ulusal Haber #gündem #haberler #keşfet Vatan Partisi Bu Sürecin Lider Önder Partisi! Doğu Perinçek | Ulusal Haber #gündem #haberler #keşfet Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik! Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik!