Galatasaray'ın Yüksek Gelirli Zorlu Sınavı! Sarı-Kırmızılılar 12,4 Milyon Euroluk Maça Çıkacak

Cim-bom, bu kritik müsabakada 3 puanı alırsa öncellikle 2,8 milyon euro'luk galibiyet priminin sahibi olacak. Galatasaray ayrıca bu galibiyetle son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon avroyu da kasasına koyacak. Galatasaray’ın yenilgisi halinde 12,4 milyon euro, Danimarka temsilcisine gidecek. Mücadelenin beraberlikle sonuçlanması durumunda ise sarı-kırmızılı ekip 0,93 milyon avroyla yetinecek.

Kopenhag Zaferi Galatasaray’ın Kazancını 43,6 Milyon Euro'ya Taşıyacak

Galatasaray’ın, Kopenhag maçını kazanması durumunda bu sezonki UEFA geliri 43,6 milyon euro'ya ulaşacak. Bu meblağın güncel döviz kuruyla karşılığı 1,26 milyar lira.

Bu bağlamda Galatasaray Danimarka’dan galibiyetle dönerse, kulübün geçen sezonki toplam gelirinin (1,96 milyar lira) yüzde 64’üne, bu sezon salt UEFA geliriyle uzanacak.

An İtibarıyla Toplam Kazanç 31,2 Milyon Euro

Galatasaray, "Devler Ligi"nde şu ana dek 31,2 milyon euro gelir elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, 3 eleme turu sonunda gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon euro'luk katılım payını kasasına koydu.

Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran Galatasaray, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin euro kazandı.

Grup maçlarında aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlik karşılığında 4,66 milyon euro'luk primin sahibi olan sarı-kırmızılı kulüp, beraberlik sonucu oluşturulan havuzdan da minimum 0,31 milyon euro alacak.

Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi’nin market payından gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon euro yazdıracak.