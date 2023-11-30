Süper Lig'de 14.Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Belli Oldu!

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 14.Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Belli Oldu!
Süper Lig'de 14.Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Belli Oldu!
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Aralık Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Kadir Sağlam

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Mert Güzenge

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: Sarper Barış Saka

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray: Volkan Bayarslan

3 Aralık Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Burak Şeker

16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor: Bahattin Şimşek

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# Trendyol Süper Lig
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