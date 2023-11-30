Galatasaray Şampiyonlar Ligi Grubundan Nasıl Çıkar? İşte İhtimaller

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United'ın bulunduğu grupta 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Peki sarı kırmızılılar hangi sonuçlara göre gruptan çıkabilir?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Grubundan Nasıl Çıkar?

Grubun 5. maç haftasında Galatasaray, konuk ettiği Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Grubun diğer maçında Bayern Münih ile Kopenhag mücadelesi de 0-0 sona erdi.

Bu sonuçların ardından 13 puanlı Bayern Münih grubu lider tamamlamayı garantiledi. İkinci sıradaki Kopenhag ile temsilcimiz Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Danimarka temsilcisi, averajla Galatasaray'ın önünde ikinci sırada yer alıyor. Manchester United ise 4 puanla sonuncu sırada.

Bir sonraki maçta temsilcimiz, Kopenhag'la Danimarka'da karşılaşacak. İstanbul'da rakibiyle 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın grupta ikinci sırayı alabilmesi için tek şansı rakibini mağlup etmesi. Beraberlik ve mağlubiyet sonuçlarında ise Manchester United'ın Bayern Münih'ten alacağı sonuca göre sarı-kırmızılıların puan tablosundaki durumu belli olacak.

Temsilcimizin Kopenhag'da beraberlik alması durumunda yoluna Avrupa Ligi'nde devam edebilmesi için Manchester United'ın Bayern Münih'e yenilmesi veya berabere kalması gerekiyor. İngiliz ekibinin kazanması durumunda Galatasaray'ın Avrupa'da devam etmesi için kazanması şart.