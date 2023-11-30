Real Madrid 5'te5 İle Liderliği Garantiledi!

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Napoli ile karşılaştı. Karşılaşmayı 4-2 kananan Real Madrid grupta 5'te5 yaparak liderliği aldı.

Real Madrid 5'te5 İle Liderliği Garantiledi!
Real Madrid 5'te5 İle Liderliği Garantiledi!

Bernabeu Stadı'nda oynanan maçı Real Madrid, 4-2 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 9. dakikada Rodrygo, 22. dakikada Jude Bellingham, 84. dakikada Nico Paz ve 90+4. dakikada Joselu attı. Napoli'nin golleri 9. dakikada Simeone ve 47. dakikada Anguissa'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 15'e çıkaran Real Madrid, 5'te 5 yaparak gruptan lider çıkmayı garantiledi. Napoli ise 8 puanla 2. sırada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Real, Union Berlin ile karşılaşacak. Napoli ise Braga'yı konuk edecek.

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